Какое время у глагола остановились
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Какое время у глагола остановились
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остановились- прошедшее время
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