Обозначьте краткую форму рядом с полной формы прилагательных обозначьте все орфограмму номер20 ленючего-ленюч(кр.прил.), пригож_му ---,хорошего- ---,тянуч_му- ---, горячего- ---, похожеу- ---, дремуч_го- ---.
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Обозначьте краткую форму рядом с полной формы прилагательных обозначьте все орфограмму номер20 ленючего-ленюч(кр.прил.), пригож_му ---,хорошего- ---,тянуч_му- ---, горячего- ---, похожеу- ---, дремуч_го- ---.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пригожему- пригож (кр.прил.) хорошего- хорош (кр.прил) Тянучему- тянуч (кр.прил) Горячего- горяч ( кр.прил) Похожему- похож ( кр.прил) Дремучего- дремуч ( кр.прил)
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