Обозначьте краткую форму рядом с полной формы прилагательных обозначьте все орфограмму номер20 ленючего-ленюч(кр.прил.), пригож_му ---,хорошего- ---,тянуч_му- ---, горячего- ---, похожеу- ---, дремуч_го- ---.

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Обозначьте краткую форму рядом с полной формы прилагательных обозначьте все орфограмму номер20 ленючего-ленюч(кр.прил.), пригож_му ---,хорошего- ---,тянуч_му- ---, горячего- ---, похожеу- ---, дремуч_го- ---.

Автор: Гость