Возникает целая сеть (русла), стариц, (озерки) среди (заросли) камыша на широкой пло??ади (низовья).
Русский язык
Возникает целая сеть (русла), стариц, (озерки) среди (заросли) камыша на широкой пло??ади (низовья).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русел, стариц, озерков среди зарослей камыша на широкой площади низовья
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