Первый искусственный спутник Земли, был запущен на орбиту в СССР 4 октября 1957 года с космодрома Байконур.Кодовое обозначение спутника было ПС-1,что расшифровывается как "Простейший Спутник-1". Какое название носил первый иску...
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Первый искусственный спутник Земли, был запущен на орбиту в СССР 4 октября 1957 года с космодрома Байконур.Кодовое обозначение спутника было ПС-1,что расшифровывается как "Простейший Спутник-1". Какое название носил первый искусственный спутник Земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он, собственно, так и назывался "Спутник -1"
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