Замени сложение умножением, а умножение сложением 6+6+6 5*3 7*2 2*7 1+1+1 6*4 1*4 3*9
Математика
Замени сложение умножением, а умножение сложением 6+6+6 5*3 7*2 2*7 1+1+1 6*4 1*4 3*9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+6+6=6×3 5*3=5+5+5 7*2=7+7 2*7=2+2 +2+2+2+2+2 1+1+1=1×3 6*4=6+6+6+6 1*4 =1+1+1+1 3*9=3+3+3 +3+3+3+3+3+3
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