Где и в каком году создана была настольная игра активити

История
Где и в каком году создана была настольная игра активити
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она была создана в 70-х годах
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