Расстояние от Москвы до Новосибирска 3320.Самолёт пролетел его за 4 часа.За какое вр??мя проедет это расстояние поезд,если скорость поезда в 10 раз меньше скорости самолёта?На сколько быстрее лететь до Новосибирска самолётом,че...
Математика
Расстояние от Москвы до Новосибирска 3320.Самолёт пролетел его за 4 часа.За какое вр??мя проедет это расстояние поезд,если скорость поезда в 10 раз меньше скорости самолёта?На сколько быстрее лететь до Новосибирска самолётом,чем ехать поездом?
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Гость:
1.40часов 2 в 10 раз Хотя, не уверен
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