Расстояние от Москвы до Новосибирска 3320.Самолёт пролетел его за 4 часа.За какое вр??мя проедет это расстояние поезд,если скорость поезда в 10 раз меньше скорости самолёта?На сколько быстрее лететь до Новосибирска самолётом,че...

Математика

Расстояние от Москвы до Новосибирска 3320.Самолёт пролетел его за 4 часа.За какое вр??мя проедет это расстояние поезд,если скорость поезда в 10 раз меньше скорости самолёта?На сколько быстрее лететь до Новосибирска самолётом,чем ехать поездом?

Автор: Гость