Какое выражение соответствует произведению (3m-4)(9m^2+12m+16) ПОООООЖАААААААААЛУЙСТО

Математика
Какое выражение соответствует произведению (3m-4)(9m^2+12m+16) ПОООООЖАААААААААЛУЙСТО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3m-4)(9m^2+12m+16)  = (3m-4)*(3m+4)² = (3m-4)*(3m+4)*(3m+4) = (9m ²-16)*(3m+4) = 27m³+36m²-48m-64
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