Какое жилкование, листорасположение у листа лимона?
Биология
Какое жилкование, листорасположение у листа лимона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сетчатое перистое жилкование
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