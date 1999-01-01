Какое значение имеет сбрасывание листьев многолетними растениями
Биология
Какое значение имеет сбрасывание листьев многолетними растениями
Ответ(ы):
Гость:
1 что бы укрыть землю вокруг себя 2 потому что не хватает света
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