Помогите Пожалуйста.Решите вариант

Гость: Гость:

1) m=vρ m=80*7=560грамм ⇒ если масса шара в условии меньше расчетной, то в ней имеется плотность. можете даже ее объем посчитать, если захотите. 2) объем = длина*ширина*толщина v= 60*40*0.3 = 720 см³ переведем в кг = 0,00072кг формула записана выше, считаем m=0.00072*2500=1.8кг 3) не знаю каким именно способом нужно решать вам, но самое наглядное это через уравнение состояния идеального газа. (менделеева-клапейрона ) PV=γRT выразим P (плотность) отсюда видим, что если уменьшить объем, то давление увеличится и увеличится так же в 2 раза. как-то так