Рассчитайте объем углекислого газа полученного при полном сгорании 2,4 углерода ?? дано, Только нужно решить не через пропорцию, помогите пожалуйста

Химия
Рассчитайте объем углекислого газа полученного при полном сгорании 2,4 углерода ?? дано, Только нужно решить не через пропорцию, помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Общаться в чате  0,2 моль  x мольC + O2 = CO21 моль     1мольn( c ) = m/M = 2,4 г/ 12 г/моль = 0,2 мольx(nCO2) = 0,2 мольV ( C ) = n * Vm = 0,2 моль * 22, 4 моль/ дм 3 = 4,48 дм3
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