Рассчитайте объем углекислого газа полученного при полном сгорании 2,4 углерода ?? дано, Только нужно решить не через пропорцию, помогите пожалуйста
Химия
Рассчитайте объем углекислого газа полученного при полном сгорании 2,4 углерода ?? дано, Только нужно решить не через пропорцию, помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Общаться в чате 0,2 моль x мольC + O2 = CO21 моль 1мольn( c ) = m/M = 2,4 г/ 12 г/моль = 0,2 мольx(nCO2) = 0,2 мольV ( C ) = n * Vm = 0,2 моль * 22, 4 моль/ дм 3 = 4,48 дм3
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