Рассчитайте объем углекислого газа полученного при полном сгорании 2,4 углерода ?? дано, Только нужно решить не через пропорцию, помогите пожалуйста

Химия

Рассчитайте объем углекислого газа полученного при полном сгорании 2,4 углерода ?? дано, Только нужно решить не через пропорцию, помогите пожалуйста

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