Какое значения леса имеет для современного человека
Окружающий мир
Какое значения леса имеет для современного человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для каждого по разному. Например: 1)В лесу люди отдыхают. 2)Для некоторых лес это вообше свалка.3)Все брезгливые боятся ходить в лес(Жуки, пауки и т.п). 4)В лесу люди охотятся тем самым постовляют пищу ЛЮДЯМ. 5)Много деревьев. Которые все любят срубать и пускать на бумагу и т.п
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