Какое значения леса имеет для современного человека

Гость: Гость:

Для каждого по разному. Например: 1)В лесу люди отдыхают. 2)Для некоторых лес это вообше свалка.3)Все брезгливые боятся ходить в лес(Жуки, пауки и т.п). 4)В лесу люди охотятся тем самым постовляют пищу ЛЮДЯМ. 5)Много деревьев. Которые все любят срубать и пускать на бумагу и т.п