Какого из перечисленных учёных древности считают первым географом. А) Эратосфена Б)Геродота В) Пифея Г) Аристотеля.

География

Какого из перечисленных учёных древности считают первым географом. А) Эратосфена Б)Геродота В) Пифея Г) Аристотеля.

Автор: Гость