Какого из перечисленных учёных древности считают первым географом. А) Эратосфена Б)Геродота В) Пифея Г) Аристотеля.
География
Какого из перечисленных учёных древности считают первым географом. А) Эратосфена Б)Геродота В) Пифея Г) Аристотеля.
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Гость:
ученый Эратосфен (Мое мнение)
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