Какого разряда местоимение (перед ) НИМИ ?

Русский язык
Какого разряда местоимение (перед ) НИМИ ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ними от местоимения ОНИ. То есть личное.
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