Кто создал нанотехнологии?

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Нанотехноло́гия — область фундаментальной и прикладной науки и техники. Первое упоминание методов связывают с известным выступлением Ричарда Фейнмана сделанным им в 1959 году. Ричард Фейнман предположил, что возможно механически перемещать одиночные атомы такой процесс не противоречил бы известным на сегодняшний день физическим законам.