Какой длиной деревья: Берёза Эвкалипт Рябина Ясень Дикая яблоня Секвойя К??штан (В метрах)
Окружающий мир
Какой длиной деревья: Берёза Эвкалипт Рябина Ясень Дикая яблоня Секвойя К??штан (В метрах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Береза-30-45 метров Эвкалипт- до 100 метров Рябина-12 метров Ясень-до 2-х метров Дикая яблоня-230 метров Секвойя-93 метра Каштан-до 50 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Українська мова
Пошир речення додаючи слова які зв'язані з підметом і присудком і пояснюють їх. зр??зок: зазеленіла травичка. на галявині зазеленіла ніжна травичка.
Математика