Пошир речення додаючи слова які зв'язані з підметом і присудком і пояснюють їх. зр??зок: зазеленіла травичка. на галявині зазеленіла ніжна травичка.

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Пошир речення додаючи слова які зв'язані з підметом і присудком і пояснюють їх. зр??зок: зазеленіла травичка. на галявині зазеленіла ніжна травичка.

Автор: Гость