Пошир речення додаючи слова які зв'язані з підметом і присудком і пояснюють їх. зр??зок: зазеленіла травичка. на галявині зазеленіла ніжна травичка.

Українська мова
Пошир речення додаючи слова які зв'язані з підметом і присудком і пояснюють їх. зр??зок: зазеленіла травичка. на галявині зазеленіла ніжна травичка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катруся співає. Маленька Катруся гарно співає. Учні пишуть. Старанні учні пишуть диктант. Бавляться кошенята. На сонці бавляться руді кошенята.
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