Сделатеееееееее её ееееееееек

Русский язык
Сделатеееееееее её ееееееееек
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выл колючий ветер,шёл колючий дождик,по тропе колючей,колючий ёжик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Музыкальный конкурс в игре КВН судьи выставили команды в следующие оценки 3,3,4,3,5,4,4,3 Найдите среднее арифметическое этих чисел
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста номер 158
Ответить
Химия
Сравните массовую долю азота в нитрате натрия и нитрате аммония. Где применяются эти соли? Применение какой соли является более эффективным?
Ответить
Математика
Докажите, что значение выражения 108 в 3 степени -7 в 3 степени кратно 101.
Ответить
Литература
Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог. 1) начал 2) торты 3) взяла 4) банты Выберите все верные характеристики выделенного...
Ответить