Сравните массовую долю азота в нитрате натрия и нитрате аммония. Где применяются эти соли? Применение какой соли является более эффективным?
Химия
Сравните массовую долю азота в нитрате натрия и нитрате аммония. Где применяются эти соли? Применение какой соли является более эффективным?
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