Музыкальный конкурс в игре КВН судьи выставили команды в следующие оценки 3,3,4,3,5,4,4,3 Найдите среднее арифметическое этих чисел
Математика
Музыкальный конкурс в игре КВН судьи выставили команды в следующие оценки 3,3,4,3,5,4,4,3 Найдите среднее арифметическое этих чисел
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(3+3+4+3+5+4+4+3):8=3.625
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