Музыкальный конкурс в игре КВН судьи выставили команды в следующие оценки 3,3,4,3,5,4,4,3 Найдите среднее арифметическое этих чисел

Математика

Музыкальный конкурс в игре КВН судьи выставили команды в следующие оценки 3,3,4,3,5,4,4,3 Найдите среднее арифметическое этих чисел

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