Морфологический разбор слова на завтра
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Морфологический разбор слова на завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На завтра - им. сущ., н. ф. - завтра, нариц., неодуш., ср. р., В. п., ед.ч.
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