Какой длины могут быть стороны прямоугольника,площадь которого 100мм в квадрате?начерти 3 таких прямоугольника найди периметр каждого из них. (P.S можно не чертить а просто решить к трём прямоугольникам периметр)а мы сами наче...

Гость: Гость:

Могут быть: 1) Стороны по 10 мм. Это квадрат, но квадрат как бы тоже прямоугольник. Если любишь доказывать учителю свое мнение, то пиши это обязательно, поспорите))). Периметр = 10 * 4 = 40мм. 2) Стороны 25 мм. и 4 мм. Периметр = 25 + 25 + 4 + 4 = 58 см. 3) Стороны 20 мм и 5 мм. Периметр 20 + 20 + 5 + 5 = 50 см. 4) Стороны по 50 мм и 2 мм. Периметр 50 + 50 + 2 + 2 = 104 см.