Как звали главных героев рассказа толстый и тонкий

Литература
Как звали главных героев рассказа толстый и тонкий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тонкий - Порфирий ;  Толстый - Михаил
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