Как звали главных героев рассказа толстый и тонкий
Литература
Как звали главных героев рассказа толстый и тонкий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тонкий - Порфирий ; Толстый - Михаил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши. Определи падеж у имен прилагательных. Выдели окончания. В теплом летнем воздухе слышатся громкие, звонкие голоса здешних певчих птиц. Вы про...
Алгебра
Автобус проехал 60 км по асфальтированной дороге и 32 км по грунтовой дороге. На всю дорогу он затратил 60 минут. Найдите скорость автобуса на кажд...