Какой дорожный знак имеет большое колличество симметрий

Математика
Какой дорожный знак имеет большое колличество симметрий
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Автор: Гость
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Гость:
Не помню как называется, круг, внутри которого две пересекающиеся линии, образующие Х
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