Половина всех книг на полке — учебники. Пятая часть всех учебников — учебники литературы. Какую часть от всех книг на полке составляют учебники литературы?

Математика
Половина всех книг на полке — учебники. Пятая часть всех учебников — учебники литературы. Какую часть от всех книг на полке составляют учебники литературы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/2=учебники 1/5*х/2 = учебники лит-ры ответ: 1/10 часть
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