Половина всех книг на полке — учебники. Пятая часть всех учебников — учебники литературы. Какую часть от всех книг на полке составляют учебники литературы?

Математика

Половина всех книг на полке — учебники. Пятая часть всех учебников — учебники литературы. Какую часть от всех книг на полке составляют учебники литературы?

Автор: Гость