Укажите три черты, доказывающие сохранения единства русских земель после наступления периода раздробленности. А) Укрепление Киевского княжество. Б) единая структура церкви. В) общность языка и культуры. Д) сохранение велико...
История
Укажите три черты, доказывающие сохранения единства русских земель после наступления периода раздробленности. А) Укрепление Киевского княжество. Б) единая структура церкви. В) общность языка и культуры. Д) сохранение великого княжения.
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Ответ: б, в, г). Киев был подчинен во время княжения Андрея Боголюского временно, князем Владимиро-Суздальской земли, а после Всеволодом Третьим Большое Гнездо.
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