Помогите пожалуйста надо сделать номер 8! Знатоки не проходите мимо!

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Помогите пожалуйста надо сделать номер 8! Знатоки не проходите мимо!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. myself 2. ourselves 3. himself 4. themselves 5. herself 6. yourself 7. itself.
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