Какой из перечисленных народов не проживал на территории Византийской империи в 6 веке?евреи,сирийцы,бритты,греки.

История

Какой из перечисленных народов не проживал на территории Византийской империи в 6 веке?евреи,сирийцы,бритты,греки.

Автор: Гость