Какой из перечисленных народов не проживал на территории Византийской империи в 6 веке?евреи,сирийцы,бритты,греки.

История
Какой из перечисленных народов не проживал на территории Византийской империи в 6 веке?евреи,сирийцы,бритты,греки.
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Бритты...................
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