Какой из предложенных терминов наиболее соответствует определению:"Приобщение к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями"? 1)развитие 2)школа 3)институт 4)образование

Обществознание

Какой из предложенных терминов наиболее соответствует определению:"Приобщение к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями"? 1)развитие 2)школа 3)институт 4)образование

Автор: Гость