Какой из предложенных терминов наиболее соответствует определению:"Приобщение к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями"? 1)развитие 2)школа 3)институт 4)образование
Обществознание
Какой из предложенных терминов наиболее соответствует определению:"Приобщение к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями"? 1)развитие 2)школа 3)институт 4)образование
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Развитие, 4) Образование.
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