Какой характер у алёши из повести чёрная курица или подземные жители
Литература
Какой характер у алёши из повести чёрная курица или подземные жители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала он был добрым и дружелюбным, воспитанным и скромным. потом ленивый, неблагодарный, высокомерный и эгоистичный.
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