(x умножить y)+(yумножить(x+y))
Информатика
(x умножить y)+(yумножить(x+y))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x*y)+(y(x+y) = xy+ xy+ y2 =2xy + y(во второй степени)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 9 шаров ,среди которых 5 белых и 4 красных наугад выбираются два шара. Найти вероятность того что среди выбрных будут один белыйи и один красный...
Английский язык
What about your scool? Read and answer. 1 what's the number\ name of your school? 2 have you got a uniform at school? 3 Is your classroom big? 4hav...
Физика
Обществознание
1. Какое определение не относится к понятию «общество»? а) совокупность всех форм коллективной жизни людей; б) совокупность взаимодействующих и...