Какой хромосомный набор и число молукул ДНК в клетке в метофазе и концетелофазы м??тоза
Биология
Какой хромосомный набор и число молукул ДНК в клетке в метофазе и концетелофазы м??тоза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2п4c метафаза, 2п4с-телофаза
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