Какой объем водорода выделится при взаимодействии алюминия массой 40,5 г со 140 мл 20 % раствора гидроксида натрия , плотность 1,2 г/мл

Химия

Какой объем водорода выделится при взаимодействии алюминия массой 40,5 г со 140 мл 20 % раствора гидроксида натрия , плотность 1,2 г/мл

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