Помогите решить задачу с помощью уравнения 5 задание под буквой а

Математика
Помогите решить задачу с помощью уравнения 5 задание под буквой а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина прямоугольника 24 :3=8 см Рквадрата = 4а, Рпрямоугл. = 2(а+в) Составляем уравнение. Пусть х -сторона квадрата, тогда 4х= 2(24+8) 4х=2*32 4х=64 х=16 см - сторона квадрата
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