Каковы причины поражения Руси в борьбе с монголо-татарами?

История
Каковы причины поражения Руси в борьбе с монголо-татарами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все княжества были разделены, не было единства. Пример: Веник легче сломать по одной веничке, а все вместе тяжелее. Вот также было и с Русью.
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