Какой объем воды и какой объем этилового спирта надо взять для получения 300 мл рас??вора с объемной долей 20%?какова массовая доля спирта в этом растворе? плотность воды 1 г/мл. Плотность спирта 0.8 г/мл. Контракцией пренебречь.
Химия
Какой объем воды и какой объем этилового спирта надо взять для получения 300 мл рас??вора с объемной долей 20%?какова массовая доля спирта в этом растворе? плотность воды 1 г/мл. Плотность спирта 0.8 г/мл. Контракцией пренебречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(p-pa C2H5OH) = 300 мл φ(С2Н5ОН) = 20%=0,2 ρ(Н2О) = 1 г/мл ρ(С2Н5ОН) = 0,8 г/мл Найти: V(H2O) - ? V(C2H5OH) - ? ω(C2H5OH) - ? Решение: V(C2H5OH) = 300 мл*0,2 = 60 мл m(C2H5OH) = 60 мл*0,8 г/мл = 48 г V(H2O) = 300 мл - 60 мл = 240 мл m(H2O) = 240 мл*1,0 г/мл = 240 г m(p-pa C2H5OH) = 240 г + 48 г = 288 г ω(С2Н5ОН) = 48 г/288 г = 0,1667 = 16,67% Ответ: 240 мл воды, 60 мл этанола, массовая доля этанола 16,67%
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