Какой объем воды и какой объем этилового спирта надо взять для получения 300 мл рас??вора с объемной долей 20%?какова массовая доля спирта в этом растворе? плотность воды 1 г/мл. Плотность спирта 0.8 г/мл. Контракцией пренебречь.

Химия

Какой объем воды и какой объем этилового спирта надо взять для получения 300 мл рас??вора с объемной долей 20%?какова массовая доля спирта в этом растворе? плотность воды 1 г/мл. Плотность спирта 0.8 г/мл. Контракцией пренебречь.

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