Опишите Левшу из сказа Лескова

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Левша образ простого русского человека, у которого ничего, по сути дела и нет. Его одежда - лохмотья, дом – ветхая изба. Но у него есть талант, который, как говорится, не пропьешь, благодаря нему, он по приказу государя оказался в Англии. Произвел он в другой стране хорошее впечатление, его хотели там оставить, но он не согласился. Как любой русский мужик, левша склонен к выпивке. В исходе его судьбы отразилась любовь к спиртному, может быть, если бы он приехал домой трезвым и не заболел бы, его судьба сложилась намного лучше. Этот русский мужик склонен к спорам, так как заключает пари на пароходе. Он любит свою Родину, хочет, чтобы знания страны приумножались, поэтому скорее хочет рассказать секрет. Левша может хорошо преподнести и представить себя. У него нет цели - получить деньги с помощью своего мастерства. Он хочет помочь стране, но она ему, к сожалению, не помогла, не доглядела и потеряла такой талант. К его замечанию никто не прислушался, только через несколько лет во время войны кто-то вспомнил о его совете, но уже было поздно. Ни один герой так погиб. Пример левши показывает, что во всем нужно знать меру, быть осторожным, ценить жизнь и думать о последствиях своих действий.