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Какой падеж у слова пеньков
Русский язык
Какой падеж у слова пеньков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родительный (нет кого? пеньков)
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