Какой представлена природа в стихотворениях ответа Есенина срочно

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В стихах Есенина природа живет неповторимой поэтической жизнью. Она вся в вечном движении, в бесконечном развитии и изменении. Подобно человеку она поет и шепчет, грустит и радуется. В изображении природы Есенин использует образы народной поэзии, часто прибегает к приему олицетворения. Черемуха у него "спит в белой накидке", вербы плачут, тополя шепчут, "пригорюнились девушки-ели", "заря окликает другую", "березы в белом плачут по лесам". Природа у Есенина многоцветна, многокрасочна. Любимые его цвета — синий и голубой. Эти цветовые тона усиливают ощущение необъятности степных просторов России ("только синь сосет глаза", "синь, упавшая в реку", "в летний вечер голубой"), выражают чувство любви и нежности ("парень синеглазый", "голубая кофта, синие глаза"). Еще одним излюбленным цветом Есенина является золотой, которым поэт подчеркивает силу или высоту высказывания ("роща золотая отговорила милым языком").