Кто из швамбранцев мог бы учиться в гимназии вместе с героями повести?
Литература
Кто из швамбранцев мог бы учиться в гимназии вместе с героями повести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные герои (живут в Покровске): (повествование ведётся от имени автора — я), мать, отец, Оська — младший брат, Аннушка (служанка), Марфуша (слуга), двоюродный брат Митя, земский, директор (кличка — Рыбий глаз), Цап-Царапыч, инспектор, Афонский Рекрут, Фараон, Иосиф, Атлантида, Биндюг, Аркаша (сын кухарки), учитель латинского — Тараканус или Длинношеее, учитель истории «э-мюэ», учительница французского, комиссар Чубарьков, три тётки, военный Ла-Базри-Де-Базан (маркиз), Кириков -человек-поганка (алхимик), Дина (двоюродная сестра).
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