Кто из швамбранцев мог бы учиться в гимназии вместе с героями повести?

Литература
Кто из швамбранцев мог бы учиться в гимназии вместе с героями повести?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные герои (живут в Покровске): (повест­во­вание ведётся от имени автора — я), мать, отец, Оська — младший брат, Аннушка (служанка), Марфуша (слуга), двою­родный брат Митя, земский, директор (кличка — Рыбий глаз), Цап-Царапыч, инспектор, Афон­ский Рекрут, Фараон, Иосиф, Атлан­тида, Биндюг, Аркаша (сын кухарки), учитель латин­ского — Тара­канус или Длин­но­шеее, учитель истории «э-мюэ», учитель­ница фран­цуз­ского, комиссар Чубарьков, три тётки, военный Ла-Базри-Де-Базан (маркиз), Кириков -человек-поганка (алхимик), Дина (двою­родная сестра).
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