Какой смысл афоризма,хорошее воспитание заключается не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой?( Антон Павлович Чехов)
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Какой смысл афоризма,хорошее воспитание заключается не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой?( Антон Павлович Чехов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это на самом деле признак аристократизма .или, если иначе сказать - признак хорошего воспитания .Он заключается в том ,что нельзя публично в отношении человека предпринимать действия ,могущие его унизить ,обидеть .Пролить соус на скатерть может каждый .Это случай .Человек и так чувствует себя неловко .Ему не комильфо .Он готов убежать из -за стола .Поэтому - хороший тон - не заметить этого ,не акцентировать ,а спокойно промокнуть пятно и успокоить ,если необходимо ,виновника конфуза.Это толерантное отношение к жизни .В ней ведь всякое бывает .Моя бабушка часто повторяла эти слова Чехова .Мы как -то разбили вазу ,и бубуля не ругала нас .Думаю ,она ,воспитанная на этом постулате писателя, относилась к жизни философски.Материальное - всегда поправимо, и не стоит нотаций .нравоучений и слёз . Мне это нравится,и я уж точно не замечу чужого мелкого огреха .
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