Помогите решить 2 системы уравнений 1) x^2-2xy-5y^2=-2 3x^2+2xy+y^2=2 2)x^2-3xy+2y^2=0 x|y|+y|x|=2 ЗА ранее спасибо

Гость: Гость:

Х² -2ху -5у² = -2 3х² +2ху +у² =2 Имеет смысл сложить эти уравнения. 4х² - 4у² =0 х² = у² ⇔ х=у или х=-у. х=у у² - 2у² -5у² = -2 -6у² = -2 у² = 1/3 у =√(1/3), х = √(1/3) у = -√(1/3), х = -√(1/3). х=-у у²+2у²-5у² =-2 -2у²=-2 у² =1 у=1, х=-1 у=-1, х=1. Ответ:(1;-1),(-1;1),(√(1/3);√(1/3)),(-√(1/3);-√(1/3)).