Вписать данные в скобках существительные употребив их в форме родительного падежа множественного числа избегал встреча спасались от полчище комаров столпились у куча мусора боялась чудовище спускаться с круча

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Вписать данные в скобках существительные употребив их в форме родительного падежа множественного числа избегал встреча спасались от полчище комаров столпились у куча мусора боялась чудовище спускаться с круча

Автор: Гость