Вписать данные в скобках существительные употребив их в форме родительного падежа множественного числа избегал встреча спасались от полчище комаров столпились у куча мусора боялась чудовище спускаться с круча
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Вписать данные в скобках существительные употребив их в форме родительного падежа множественного числа избегал встреча спасались от полчище комаров столпились у куча мусора боялась чудовище спускаться с круча
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Избегал встреч, спасались от полчищ комаров, столпились у куч мусора, боялась чудовищ, спускаться с круч.
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