Выбери глагол, противоположный по смыслу глаголу работать
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Выбери глагол, противоположный по смыслу глаголу работать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лентяйничать,лоботрясничать,филонить,лодырничать.
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