Какой смысл заключается в названии романа "приступление и наказание " ф.М . Досто??вский
Литература
Какой смысл заключается в названии романа "приступление и наказание " ф.М . Досто??вский
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю что само название несет в себе глубочайший смысл, тут имеется ввиду не юридическое наказание, а скорее духовное, накозание в большей степени проявляется в муках совести. Зло, всегда будет порождать зло, а поэтому необходимо искать нравственные пути изменения человека.
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