Какой тут вариант 12задание

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Какой тут вариант 12задание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4........ ...........
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