Какой вид связи используется в словочетании ПЕРЕЛИСТЫВАВШИЙ ЖУРНАЛ

Русский язык
Какой вид связи используется в словочетании ПЕРЕЛИСТЫВАВШИЙ ЖУРНАЛ
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Гость:
Ответ: перелистывавший журнал- согласование.
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