Какой вулкан Северной Америки называется"Маяком Центральной Америки"?

География
Какой вулкан Северной Америки называется"Маяком Центральной Америки"?
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Гость:
Исалько находиться в Сельвадоре
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