Решите пожалуйста! Срочно очень надо! ПРОШУУУУУ КТО НИБУТЬ ПОМОГИТЕ !!!
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Решите пожалуйста! Срочно очень надо! ПРОШУУУУУ КТО НИБУТЬ ПОМОГИТЕ !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tony is going to lsiten Cd on Tuesday Tony is going to fly madrid on Saturday Tony is going to shopping on Friday Tony is going to the gym Wednesday Tony is going to cook for friends on Monday Tony is going to have a barbeque on Saturday 2.They are go by bike They are take a pictures they are put up the tent
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